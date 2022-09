Altra emergenza in difesa: non ce la fa Quarta e gioca in coppia con un adattato. Entra Mandragora in formazione

Prosegue l’emergenza in difesa per la Fiorentina. Non è al meglio il centrale Martinez Quarta, e dopo il riscaldamento il tecnico Italiano ha deciso di non rischiarlo. Al suo posto in coppia con Igor giocherà quindi Amrabat, adattato, e non Ranieri che comunque è a disposizione. A centrocampo inserito Mandragora che farà il play.

Da ricordare che Milenkovic non è tra i convocati perché è ancora infortunato