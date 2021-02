Altri problemi fisici per Franck Ribery: il francese torna in dubbio per la sfida contro la Sampdoria

Ancora problemi fisici per Franck Ribery, che durante l’allenamento di questa mattina avrebbe accusato un nuovo problema muscolare. Torna dunque in dubbio la sua presenza tra i convocati per la sfida contro la Sampdoria dopo la sua assenza nella sfida interna di una settimana fa contro l’Inter. Decisiva sarà la rifinitura di domani prima della partenza della Fiorentina alla volta di Genova. A riportarlo è Lady Radio.

