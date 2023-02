Altro che Fiorentina, è già finita l’avventura di De Rossi alla Spal. E può salutare anche Nainggolan

E’ già finita l’esperienza sulla panchina della Spal per Daniele De Rossi. Il campione del Mondo con l’Italia nel 2006 ed ex bandiera della Roma, è stato esonerato dopo l’ennesima sconfitta e con la squadra ferrarese in piena lotta per non retrocedere. Il tecnico romano in passato è stato anche accostato con forza alla Fiorentina.

Al posto di De Rossi arriva Massimo Oddo, ed ora può salutare anche Nainggolan, appena arrivato su richiesta dell’ex compagno ai tempi della Roma. Alla Spal milita in prestito il difensore della Fiorentina Christian Dalle Mura, classe 2002, spesso titolare agli ordini dell’ormai ex allenatore biancazzurro De Rossi. Non è finita qui: può salutare anche il neo arrivato Nainggolan. Il belga è arrivato su precisa richiesta di De Rossi ed ora potrebbe rescindere.