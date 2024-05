Commisso cerca casa a Firenze: Individuato appartamento a due passi da Ponte Vecchio

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta comprando casa a Firenze.

Il numero uno viola è in trattativa per avere un 'punto d'appoggio' fisso durante i periodi che trascorrerà in città.

Zona centro

La zona in questione è quella, manco a dirlo, del centro città: il nuovo appartamento del proprietario del club viola potrebbe essere quello già visto da lui, a due passi dal Ponte Vecchio.

Casa e Fiorentina non sono necessariamente collegate

Che sia un segnale di lunga permanenza alla Fiorentina? Non è detto, i due fatti potrebbero non essere necessariamente collegati, anche perché è indubbiamente più difficile gestire il club senza un factotum com'era Joe Barone. Molto dipenderà da come la società riuscirà a riorganizzarsi nei prossimi mesi e da altri fattori contingenti.