Commisso e il suo arrivo in gran silenzio. Gli impegni più importanti dei prossimi giorni

In gran silenzio. L'arrivo del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in questo caso è avvenuto lontano da occhi indiscreti, senza telecamere, macchine fotografiche, microfoni e taccuini ad attenderlo.

La giornata al Viola Park

Comunque il numero uno gigliato ha passato gran parte della sua giornata di ieri al Viola Park, dove ha incontrato la squadra e dove ha visto la partita della Fiorentina Femminile contro l'Inter in compagnia del nuovo direttore generale gigliato, Alessandro Ferrari.

Questa sera Commisso sarà in tribuna d'onore al Franchi per seguire la squadra impegnata nella semifinale d'andata di Conference League contro il Bruges (o Club Brugge che dir si voglia).

Prossimi giorni impegnativi

E i prossimi giorni? Saranno più che mai pieni di impegni anche perché c'è da chiudere al meglio questa stagione e, soprattutto, c'è da programmare per filo e per segno la prossima, a cominciare da un dirigente da affiancare a Daniele Pradè per il mercato e da un allenatore che prenda il posto di Vincenzo Italiano.