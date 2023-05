Altro che “solo a Firenze”, il Milan scudettato e in corsa per la Champions nel mirino dei tifosi: confronto duro per Pioli e i suoi a La Spezia

Ebbene sì, le contestazioni e le critiche non sono solo merce della città di Firenze. La “severissima” città di Firenze, a tratti quasi insostenibile o esasperante perché polemica nei confronti di una squadra, o di una società, in quel dato momento poco efficace sul campo. Ieri a La Spezia è andato in scena un confronto serrato e piuttosto delicato tra i tifosi del Milan e la squadra rossonera, Pioli compreso: tutti nel mirino dopo la brutta sconfitta contro i liguri e l’esortazione, quasi la pretesa, di ribaltare il risultato nella doppia semifinale di Champions contro l’Inter.

Eppure parliamo della squadra che neanche un anno fa era diventata campione d’Italia, sorprendendo tutti, e che con altrettanta entusiasmante sorpresa è tornata tra le prime 4 d’Europa. Ma il calcio, si sa, non ha memoria e di rendita è impossibile ‘campare’. Giusto o sbagliato che sia, questa è un po’ la prassi nel calcio e vale per tutte le realtà del globo. Chi si lamenta ritenendo la lamentela un’esclusiva della vena polemica fiorentina farebbe bene a guardare oltre il proprio orticello. Ricordiamocelo quando risultati ben meno rilevanti di quelli rossoneri verranno sommersi da qualche malumore viola.