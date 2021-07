Altro che strada spianata, un club di Serie A insidia la Fiorentina e fa la sua offerta allo Spezia per Erlic

Nei giorni scorsi il nome di Martin Erlic è stato accostato alla Fiorentina. Il giocatore dello Spezia è molto apprezzato da Italiano, che potrebbe volerlo con sè nella sua nuova avventura. Tuttavia il club viola non è l’unico interessato al giocatore, ragion per cui si dovrà combattere una folta concorrenza per aggiudicarselo.

In particolare, riporta Il Secolo XIX, è stato il Sassuolo a muoversi con forza per Erlic, facendo arrivare sul tavolo dello Spezia un’offerta di circa 4 milioni. Per i neroverdi sarebbe un ritorno, visto che Erlic fu prelevato dallo Spezia proprio dagli emiliani nel 2018.