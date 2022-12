Altro lutto nel mondo del calcio: Se ne va Fabian O’Neill a soli 49 anni

Altro lutto nel mondo del calcio. A soli 49 anni è morto a Montevideo in Uruguay, l’ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Cagliari, Fabian O’Neill.

Era stato ricoverato ieri mattina per l’aggravarsi di una malattia epatica contro la quale lottava da tempo, a causa dei problemi, noti per altro, di alcolismo.

Le sue condizioni quest’oggi erano notevolmente peggiorate, fino a quando l’ex calciatore ha perso la sua battaglia con la malattia.

Già in passato aveva avuto momenti difficili ed era stato in fin di vita, come nel 2020 quando venne ricoverato ed operato al fegato.