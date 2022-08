Alvini: “Mi sono emozionato a giocare al Franchi. Se Biraghi mette la punizione al sette non dico nulla, ma perdere così…”

L’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha detto dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Se Biraghi me la mette nel sette (punizione parata da Radu ndr) non dico niente. Ma prendere un gol così…Mi è dispiaciuto per la mia squadra e per i mille che ci sono venuti a vedere. Raccogliere zero in una partita giocata in questa maniera mi provoca amarezza”.

Grande emozione provata da Alvini all’ingresso del Franchi: “Posso dirlo sinceramente? Mi sono emozionato. Perché il calcio è bello così. Anche quando dietro la panchina i fiorentini ti prendono in giro. L’emozioni che ti lascia dentro questo giochino sono fantastiche e sono grato di poterle aver vissute. E’ stato un giorno che ti rimane in mente”.