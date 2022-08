Alvini: “Potevamo vincerla con Dessers e abbiamo perso male. Giocavamo contro la settima di Serie A”

Parole amare per il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini che ha parlato così a Dazn:

“La squadra deve capire che questo è il nostro campionato e perdere così fa male perché penso che per come ci siamo arrivati alla partita, contro un avversario che è arrivato settimo, in dieci, dispiace. Alla squadra ho detto che la strada è questa, capiamo dove possiamo migliorare, dove abbiamo fatto bene e guardiamo avanti con fiducia. Li abbiamo presi alti, abbiamo giocato con due mezze punte, l’abbiamo persa male.

Radu? E’ un portiere bravo, l’anno scorso è stato crocifisso per un errore, non si può distruggere un ragazzo. Oggi ha fatto una grande partita. Abbiamo giocato contro una squadra che a parte Jovic aveva gli stessi undici della scorsa stagione, noi abbiamo giocato in 10, abbiamo sfiorato il 3-2 con Dessers. Se capiamo di poter attaccare per far male, possiamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti”.