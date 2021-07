L’ex calciatore viola e procuratore sportivo Daniele Amerini è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: “Italiano ha un’idea di gioco definita e con i giocatori giusti credo che si possa solo far meglio. Dopo Nico Gonzalez credo che ci saranno altri innesti di livello. L’acquisto viola ha molte qualità e tatticamente ci sa fare. Un giocatore come lui è completo per il ruolo che ricopre”.