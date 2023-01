Amoruso: “Avevo dato un 7 al mercato estivo, ma Jovic ha tradito le attese. Martinelli? Non mi sorprenderebbe vederlo presto titolare”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore viola, è stato ospite di Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina. Tra la situazione Brekalo e il reparto avanzato, si è voluto soffermare anche su uno dei protagonisti della Primavera di Aquilani:

“La Fiorentina ha bisogno di altro rispetto a un giocatore come Brekalo. La squadra deve andare in verticale, come faceva con Torreira, e segnare, stop. Inoltre dietro bisogna essere meno allegri. Personalmente avevo dato un 7 al mercato estivo, ma è evidente che ci sia qualcosa che non va in Jovic. Al suo posto preferisco Kouamé al centro, data la sua adattabilità”.

Infine un commento sul baby talento Martinelli: “Voci insistenti mi dicono che presto potrebbe diventare il portiere titolare della Fiorentina. Sarebbe un caso simile a quello di Donnarumma nel Milan”.