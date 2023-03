Amoruso: “Fiducia in Ranieri, mentre ho visto un Milenkovic a mezzo servizio. Il Sivasspor è un avversario ‘facile’, la Fiorentina ha la colpa di non aver chiuso il discorso al Franchi”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ti giochi una gran bella fetta di stagione domani. Tolte alcune squadre della competizione, la Fiorentina può e deve puntare alla vittoria finale. Ovviamente non è facile, ma in questo momento dove ti sta girando tutto bene serve cavalcare l’onda. Sono convinto che il Sivasspor partirà forte e verrà a pressarti: la Viola dovrà essere brava e attenta sulle seconde palle. Serve gente forte fisicamente e molto concentrata”.

Su Ranieri: “Ho fiducia in lui, come ha detto Italiano. Ha giocato praticamente un’intera stagione da terzino sinistro con la Salernitana, sa come fare. Milenkovic? L’ho visto un po’ pesante sulle gambe, sta recuperando da un infortunio. Poi ha anche la Nazionale durante la sosta… Non so se lo rischierei domani: considerate tutte le partite, questa potrebbe essere facile rispetto a tanti altri impegni. Il risultato è in bilico soprattutto perché la Fiorentina non ha finalizzato le occasioni create all’andata“.