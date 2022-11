Amoruso: “Jovic svogliato e insufficiente, ma non può andare via. Dipende tutto da Cabral, ma nel caso mi auguro che…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato della situazione in casa Fiorentina, tornando sulla coppia d’attacco Jovic-Cabral. Ecco la sua analisi, anche in ottica mercato, a Radio Bruno Toscana: “Non si può considerare sufficiente il bilancio di Jovic: quando i giocatori hanno i mezzi per fare bene, ma danno sempre l’impressione di essere svogliati…“.

Su Cabral: “Lui è sufficiente, se lo merita. Ma penso anche nella prospettiva del mercato: è chiaro che sarà ceduto soltanto uno tra lui e Jovic e il serbo non può andare via. Dipende tutto dal brasiliano e, nel caso, mi auguro che ci sia un sostituto già pronto”.