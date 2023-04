Amoruso: “La Fiorentina deve ancora crescere, ma ieri è stata quasi perfetta. Il migliore in difesa? Ranieri, ora è un valore aggiunto”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare l’ottimo momento della Viola: “Non è un caso che, dopo lo schiaffo contro lo Spezia, sia venuta fuori una prestazione del genere. Non possiamo dimenticare quel pareggio, quindi per me rimane il fatto che questa squadra deve crescere a livello di personalità e di gestione della partita. Ma ieri è andato tutto tutto bene, davvero: una partita quasi perfetta“.

E aggiunge: “All’inizio della stagione ho visto tanti giocatori non in condizione; è stata un’annata strana. Se penso a giocatori come Mandragora e Dodo a inizio annata, erano inguardabili… Credo, comunque, che si sia attivata la grande flessibilità di Italiano, che è cambiato e cresciuto. Speriamo che non sia tardi”.

Su Ranieri: “Questo ragazzo è stato chiamato in causa 3-4 volte, contro avversari importanti come Lazio e Juve. Volevo sottolineare la sua prestazione di ieri; probabilmente è stato il migliore in difesa. Ha anche un ottimo piede. Nelle gerarchie di Italiano, ha sicuramente scavalcato tante posizioni ed è un valore aggiunto“.