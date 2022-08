Amoruso: “La Fiorentina non gioca più bene come all’inizio della scorsa stagione. I continui cambi di formazione sono dannosi”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana, partendo dalla partita di ieri: “Qualcosa si è inceppato nella squadra viola, non mi è piaciuto il modo in cui ha giocato contro l’Empoli. Italiano dice che il gruppo è lo stesso dell’anno scorso, ma in realtà non è proprio così. La Conference League deve essere un obiettivo ma non un’ossessione, anche perché questa squadra ha dimostrato di andare in difficoltà quando ci sono tanti impegni”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina non gioca come all’inizio della scorsa stagione. Ora va sempre in orizzontale e il gioco è più lento, spero sia solo un ritardo di condizione. Sui numerosi cambi di Italiano ho forti dubbi, va bene il turnover ma un’ossatura fissa ci deve essere. La formazione iniziale deve essere sempre quella migliore, poi c’è sempre tempo per cambiare a partita in corso. Modificare continuamente reparti cruciali come il centrocampo o l’attacco impedisce ai giocatori di trovare l’intesa”.