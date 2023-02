Amoruso: “La Fiorentina tritava gli avversari, mentre ora c’è un appiattimento generale. Poca roba contro il Bologna, ma non do tutte le colpe a Italiano”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana, tornando anche sull’ultima sconfitta viola: “Il Bologna ha fato una gran bella partita e ha vinto meritatamente; la Viola avrebbe potuto avere un pizzico di fortuna in più, ma ho visto poca roba rispetto alle partite contro Lazio e Torino. Troppe palle perse, troppi giocatori sottotono… Appagamento? Direi di no. Buon risultato in Coppa, ma sei in semifinale e ti ritrovi contro la Cremonese, unica squadra europea che deve ancora vincere una partita in campionato”.

E aggiunge: “Il vero problema mi pare un appiattimento generale, in questa squadra. O l’allenatore non si fa più capire, oppure i giocatori non comprendono: si fa, ma poco. L’anno scorso questa squadra tritava gli avversari, andava al doppio, mentre adesso è cambiato tanto. Non do tutte le colpe a Italiano, sia chiaro: non posso sapere di chi sia la colpa, ma è chiaro che qualche giocatore sta rendendo sottotono“.