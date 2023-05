Amoruso: “L’errore di Igor è figlio dell’intenzione di non buttare mai via il pallone. Fortunatamente questa volta è andata bene”

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoroso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la disastrosa prestazione di Igor contro il Basilea. Questo un estratto del suo intervento:

“Il problema secondo me è nell’interpretazione di quello che un difensore deve fare. Questo è un pensiero che mi sono fatto io, ma nel messaggio che l’allenatore da ai difensori dicendogli di giocare la palla diventa un ‘non buttare mai via la palla’ anche quando sei in situazioni pericolose con l’avversario alle spalle. Questa è una cosa che una squadra come la Fiorentina non si può permettere, perchè il gioco dei difensori viola non è mai un gioco pulito. In quell’occasione li il brasiliano non doveva neanche pensare a controllare il pallone, con l’avversario attaccato in quel modo e in quella posizione di campo la palla deve finire in tribuna. Questo è un problema che purtroppo quest’anno abbiamo osservato molte volte e non solo con Igor, anche Quarta ha spesso commesso errori del genere. Finora ci erano sempre costate caro occasioni del genere, con il Basilea fortunatamente no ma d’ora in poi i viola dovranno essere bene a gestire tali situazioni in modo diverso. Che Igor avesse avuto un contraccolpo lo ha confermato anche Italiano, non era mai successo che dopo un gol il tecnico cambiasse un difensore cosi repentinamente. Igor è ultimo uomo ma in vantaggio sulla palla e non deve rischiare niente, la palla lì deve finire in calcio d’angolo”.