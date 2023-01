“Amrabat-Barcellona, game over: il marocchino deluso da Commisso, che non ha mantenuto la promessa. Il presidente della Fiorentina aveva detto…”

Nonostante il calciomercato spagnolo si chiuda alle ore 23 italiane, la Fiorentina non cederà al Barcellona Sofyan Amrabat. Questo è quanto riportato dal giornalista Adrià Albets, per Cadenaser.com, che svela anche un interessante retroscena. Adesso, i rapporti tra il calciatore e la Viola sembrano essere in salita: “Il giocatore ha già mollato l’opzione e si è indispettito a causa della decisione della Fiorentina“.

Sul presidente Commisso, aggiunge: “Qualche giorno fa, il presidente della Fiorentina aveva promesso ad Amrabat che avrebbe reso possibile il suo addio in prestito con diritto di riscatto. Oggi, invece, ha detto no al Barcellona“.

👉 Amrabat Game Over. Se acabó. El Barça no lo fichará, el jugador ya se ha dado por vencido y está molesto con la Fiorentina. Días atrás el presidente del club le prometió que pondría facilidades para una salida cedido con opción de compra. Hoy ha dicho NO al Barça. @carrusel — Adrià Albets (@AdriaAlbets) January 31, 2023

Gli ha fatto eco anche il collega Toni Juanmartì, che ha sottolineato come Amrabat sia un po’ indispettito dal comportamento del presidente viola Rocco Commisso: