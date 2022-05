Amrabat convocato con il Marocco per i prossimi tre impegni, Maleh invece…

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è stato convocato dal Marocco per i prossimi tre impegni di giugno. La nazionale nordafricana affronterà un’amichevole contro gli Stati Uniti il 2 giugno, mentre il 9 e il 13 giugno sono in programma le sfide contro Sudafrica e Liberia valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Non è presente nella lista invece l’italo-marocchino della Fiorentina Youssef Maleh.