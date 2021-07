Amrabat costringe la Fiorentina ad accelerare sul mercato: Sensi ancora in pole, risalgono le quotazioni di due giovani

L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nella giornata di ieri Sofyan Amrabat costringe la Fiorentina ad accelerare la caccia ai rinforzi per il centrocampo. Oltre al marocchino, che salterà tutta la preparazione, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar: i due, impegnati con Italia e Cile in Europei e Copa América, torneranno a Firenze ad agosto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’intenzione della Fiorentina è di intervenire quanto prima per rinforzare la mediana. Rimane in pole Stefano Sensi, ma nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Samuele Ricci, talento classe 2001 dell’Empoli, e Tommaso Pobega, di proprietà del Milan e reduce dalla prima stagione in Serie A proprio con la maglia dello Spezia di Italiano.