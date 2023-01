Amrabat rientra a Firenze ed è pronto a discutere del rinnovo. Al ritorno di Commisso…

Ai blocchi di partenza del calciomercato invernale, la Fiorentina sembra avere idee piuttosto chiare. Come già evidenziato più volte, il centrocampo è il reparto dal quale aspettarsi più operazioni, sia in entrata che in uscita. Ma l’intenzione primaria è trattenere chi c’è già e blindarlo, allontanando le offerte delle big.

Dopo il grande Mondiale disputato con il suo Marocco, Sofyan Amrabat è rientrato a Firenze ieri, tornando immediatamente sul campo per allenarsi con i compagni. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista marocchino è pronto a discutere del rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 2027. Si dovrà attendere il ritorno in Italia del presidente Commisso.