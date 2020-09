Il giocatore della Fiorentina ha parlato a DAZN prima della partita contro l’Inter: “Credo che a chiunque piaccia giocare queste partite. A me piace. Tutti sanno che l’Inter è molto forte, quindi oggi dovremo essere bravi. Speriamo di poter tornare a Firenze con un buon risultato. Commisso? Non mi ha detto nulla di particolare, solo di godermela, fare del mio meglio e giocare come so”.

