Amrabat verso la panchina: Le idee di Prandelli per il Milan

A meno due giorni dal calcio d’inizio di Fiorentina-Milan, Cesare Prandelli non ha ancora le idee chiare sulla formazione che manderà in campo. C’è però una sensazione sempre più forte: Amrabat, in calo di rendimento nelle ultime uscite e alle prese con un problema alla schiena, sembra destinato alla panchina.

Il marocchino sta meglio e dovrebbe essere convocato, ma quanto successo nelle ultime settimane spingerebbe il tecnico viola ad escludere dall’undici titolare. Il terzetto titolare della Fiorentina, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sarà composto da Pulgar, Bonaventura e uno tra Eysseric e Castrovilli.

Nella giornata di ieri anche Biraghi è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non può certamente essere al cento per cento: probabile, dunque, che Prandelli confermi Caceres a destra e Venuti a sinistra.