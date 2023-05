Anche Commisso a vedere la Primavera di Aquilani

Nel big match di Primavera 1 tra Fiorentina e Lecce, al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, viola in vantaggio grazie alla rete di Capasso dagli undici metri. A seguito della Primavera gigliata nel match contro i salentini, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che non ha perso occasione per tornare a vedere calcio live dopo la sconfitta interna della prima squadra contro il Basilea.