Anche dall’America distruggono l’investimento della Juventus: Vlahovic, altro che Ferrari…

Mai banale la rivista americana Forbes, che solitamente si occupa di economia, ma ogni tanto dà spazio anche a temi diversi. Il giornalista Emmet Cancelli ha infatti analizzato la gestione dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, in quello che, per adesso, si sta rivelando un investimento fallimentare della Juventus.

“La Juve è stata sinora privata dei suoi principali sbocchi creativi in Di Maria e Chiesa, eppure Allegri sapeva che l’ex viola non sarebbe stato disponibile fino alla fine dell’anno, e Di Maria ha 35 anni. Inoltre, l’inizio che Milik ha avuto sta aggiungendo ulteriore pressione sull’attaccante serbo. Il polacco, che è arrivato per essere il sostituto di Vlahovic, è apparso più lucido nonostante sia nella squadra da poche settimane. Tale è stato l’impatto di Milik che Allegri lo ha usato al fianco di Vlahovic, piuttosto che al suo posto“.

“La fiducia in Vlahovic è ai minimi storici e, con la Juve che ha avuto la sua peggior partenza degli ultimi sette anni, con una squadra cronicamente a corto di creatività, resta da vedere quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forma. Vlahovic è visto come uno degli attaccanti più brillanti della nuova generazione, ma per parafrasare la famosa frase di Ibrahimovic di tanti anni fa: Vlahovic è una Ferrari ma viene guidato come una Fiat“.