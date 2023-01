Anche il Torino era al Franchi per vedere Fiorentina-Sassuolo: gli occhi granata su Duncan. E la società viola…

Secondo quanto riporta Tuttosport, oltre alla dirigenza del Bologna, al Franchi per assistere a Fiorentina-Sassuolo era presente anche Moretti, vice st del Torino. Gli occhi della società granata erano puntati su Duncan e Kyriakopoulos, che potrebbero essere due rinforzi per il mercato di gennaio. Nonostante la partita non ottima del centrocampista viola, potrebbe essere proprio la sua volontà decisiva per il cambio casacca già a gennaio.

La Fiorentina, dal canto suo, segue con attenzione Singo, estero destro del Toro che avrebbe intenzione di cambiare squadra.