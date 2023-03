Anche la UEFA attende il processo all’aggressore di Bianco: la Fiorentina aspetta una sanzione esemplare

Si trova ancora in carcere Muhammet Enes Ciloglu, l’aggressore di Alesssandro Bianco nel finale di partita tra Sivasspor e Fiorentina. Un pugno in pieno volto che ha causato la frattura del naso del giocatore viola che a fine stagione si dovrà operare.

Il tifoso turco è in attesa del processo per direttissima che lo aspetta venerdì. Al momento, in attesa della decisione di un giudice, è rimasto in sospeso anche il verdetto sul club biancorosso da parte della Uefa, dalla quale la Fiorentina si aspetta una sanzione esemplare.

Intanto oggi il giovane centrocampista della Fiorentina sarà presente al Franchi per la partita contro il Lecce, dove sarà a disposizione nonostante l’infortunio. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.