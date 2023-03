Anche Paulo Sousa ricorda Astori: “Ero in Corea del Sud quando mi arrivò quella notizia terribile. Qualcuno pensa che noi siamo eterni, invece…”

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha ricordato oggi il capitano viola che cinque anni fa lasciava questa Terra. In conferenza stampa, l’attuale tecnico della Salernitana ha speso queste parole per Davide Astori:

“Ho un ricordo orribile del momento in cui ho ricevuto la notizia della scomparsa di Astori. Ero in Corea del Sud con tutto il mio staff. Mi ha fatto pensare che abbiamo molto poco tempo in questa vita e dobbiamo vivere bene con noi stessi e con gli altri”.

E ancora: “Qualcuno pensa che siamo eterni, invece siamo di passaggio. Ricordo che tutti iniziarono a correre avanti e indietro quando arrivò la notizia… Terribile!”.