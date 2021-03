Anche un trio speciale di ex viola a vedere Fiorentina-Juventus Primavera. E Toni prende in giro mister Aquilani FOTO

Non solo mister Prandelli è presente al Bozzi per assistere a Fiorentina-Juventus Primavera. Sugli spalti dell’impianto fiorentino ci sono anche tre ex calciatori che lo stesso Prandelli conosce più che bene: Dario Dainelli (dirigente viola), Giampaolo Pazzini e Luca Toni. Lo stesso Toni ha postato pochi minuti fa una storia sul proprio profilo Instagram che ritrae i tre ex viola ad assistere alla gara. E non manca lo sfottò a mister Aquilani: “Come giocano male mister?” ha scritto l’ex scarpa d’oro viola.