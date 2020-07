Anche Van Basten avrebbe delle difficoltà a segnare se giocasse in questa Fiorentina. Impossibile per Ribery parlare la stessa lingua con gente come Pulgar

La Fiorentina è riuscita a recuperare una partita ormai persa e questo è sicuramente il dato positivo della serata, insieme ad un altro: quello di aver visto un grande centrocampista, come Amrabat, che il prossimo anno giocherà coi viola. Abbiamo finito la partita con tre centravanti e nessuno dei tre è Van Basten. Ma anche Van Basten là davanti avrebbe delle difficoltà, perché agli attaccanti non arriva nessun pallone. Impossibile per Ribery dialogare, parlare la stessa lingua con giocatori come Pulgar, come Dalbert, detto con il massimo rispetto.

Pulgar 2 – Non può meritare di più un centrocampista che non fa niente. Dovrebbe essere il cervello della squadra ma lo tiene sempre spento.

Guarda le videopagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it