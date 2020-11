Ancora un ex viola protagonista nella vittoria della Roma. Il Napoli omaggia al meglio la scomparsa di Maradona

Dopo il pareggio del Milan contro il Lilla, posticipo di Europa League positivo per le altre due compagini italiane impegnate nella competizione continentale. Il Napoli, nel match per omaggiare la scomparsa dell’idolo argentino Diego Armando Maradona, si impone per 2-0 contro il Rijeka con le reti di Politano al quarantunesimo del primo tempo e Lozano nella ripresa. La Roma di Paulo Fonseca batte il Cluj in terra rumena grazie ad una autorete di Debeljuh e un gol dell’ex Fiorentina Jordan Veretout che fissa il risultato sul 2-0.

