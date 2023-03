Andersinho Marques: “Dodo ha avuto bisogno di tempo, ma su quella fascia è tra i migliori del campionato. Igor si è fatto valere, anche se non lo reputo un titolarissimo. Cabral? A Firenze si ha troppa poca pazienza…”

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ha commentato i suoi connazionali che militano nella Fiorentina a Lady Radio. Sentite cosa ha detto su Dodo, Igor e Cabral:

“Dodô ha avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al campionato. Può fare male sulla fascia, è bravo in attacco, tra i migliori della Serie A, anche se deve crescere in difesa. Gli lascerei più spazio in avanti perché può far male davvero”.

E su Igor: “Si è fatto valere a Firenze, anche se ci sono sempre alti e bassi per i difensori. E’ un giocatore che ha fatto sempre bene quando ha giocato, senza mai commettere grandissimi errori. Un giocatore valido che può far parte della rosa, non un titolassimo, ma utile in qualunque momento”.

Infine su Cabral: “Certamente tra lui e Vlahovic c’è differenza. In questi mesi però si è sentito di tutto. A Firenze si ha poca pazienza, se uno sbaglia una partita è morto, se gioca una gran partita è un fenomeno. Serve più tranquillità”.