André Horta: “Dovremo essere bravi a cambiare qualcosa. Sentiamo la competitività della sfida”

Il centrocampista dello Sporting Braga André Horta ha commentato la sfida di domani contro la Fiorentina in conferenza stampa: “Ci sentiamo preparati per la partita di domani, siamo abbastanza in forma. Vogliamo mettere in atto un bel piano di gioco. Aspettative? Sentiamo la competitività della partita, siamo una squadra unita e cercheremo di fare l’impossibile per realizzare un’ottima partita”.

E aggiunge: “Abbiamo la volontà di cambiare qualcosa, di non essere prevedibili. In campo, tuttavia, dovremo essere bravi a proseguire per la nostra strada, senza soffermarsi troppo sul cercare di essere diversi”.