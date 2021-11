Andreazzoli: “La Fiorentina è una bella squadra, molto merito ce l’ha Italiano. Vi spiego perché”

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato anche della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano sfiderà i cugini alla 14esima giornata, dopo la partita contro il Milan.

Questo il pensiero di Andreazzoli: “Bella squadra la Fiorentina, molto merito ce l’ha Italiano, ha cambiato parecchio nel modo di essere, nell’interpretazione della gara. Fa un calcio che mi piace, che risponde ai canoni ai quali ci rivolgiamo anche noi, cercando nel nostro piccolo di avere una mentalità che ci permetta di ridurre quelle differenze tecniche che sono impareggiabili con le squadre di vertice. Come noi Spezia, Verona, Torino, Venezia, parlo delle formazioni che hanno dimostrato di avere qualche qualità”.

Continua così Andreazzoli: “Non è questione di target ma di mentalità, con la voglia di trasmettere ai giocatori la possibilità di giocarsela alla pari. La mentalità, il modo di stare in campo non deve essere quello di una squadra che pensa solo a salvarsi, ma che vuole imporsi, che cerca di tirar fuori tutto quello che ha. Poi se uno è più attrezzato come Torino e Fiorentina è più facile esprimersi”.