Angeloni: “Abbiamo l’83% dei ragazzi toscani nelle giovanili della Fiorentina. Con la terza vittoria della Coppa Italia siamo nella storia”

Ai canali media della Fiorentina ha parlato il responsabile dell’area giovanile viola Valentino Angeloni. Queste le sue parole dopo la terza vittoria consecutiva della Coppa Italia Primavera: “Siamo veramente felici perché con queste tre vittorie consecutive siamo entrati nella storia. Tenevamo al fatto che Commisso alzasse la coppa visto che non c’era ad agosto, lui è sempre presente anche attraverso le figure del figlio e di Joe Barone. La crescita di tanti ragazzi è la cosa più bella che abbiamo visto, l’obiettivo è quelli di farli giocatori pronti per la Prima Squadra.

E su Aquilani: “A inizio anno qualcuno ha storto la bocca, ma noi sapevamo l’esatto contrario. Le sue qualità sono indiscusse innanzitutto sotto il profilo umano. Ha tanta esperienza e le sue idee si incastravano bene con il calcio che vuole proporre la Fiorentina per tutte le squadre giovanili”

E sui ragazzi della squadra: “Abbiamo raccolto le indicazioni delle società: abbiamo l’83% dei ragazzi nelle giovanili che sono toscani, è un dato altissimo. In Primavera abbiamo voluto portare ragazzi del 2004 che hanno giocato e si stanno allenando con i più grandi con ottimi risultati. Per un 2004 giocare in Primavera è anomalo ma è una cosa molto bella”.

E sulla società viola: “La presenza del presidente è costante anche quando è negli USA. Dopo la vittoria contro il Bologna ci chiamò, nonostante dopo poco avrebbe giocato la Prima Squadra. Siamo in contatto costante. Io ho avuto la fortuna di girare tante squadre, ma solo qui ho visto un interesse così concreto per le giovanili”.

E infine: “In campionato abbiamo fatto meno bene ma solo a livello di punti. Dobbiamo migliorare la nostra classifica, ma se vado a rivedere il percorso fatto ci son stati episodi che ci hanno condannato quando meritavamo di più. L’importante è vedere quello che i ragazzi fanno. In finale di Coppa Italia hanno giocato ragazzi che non pensavamo potessero diventare titolari. Questo è sintomo del buon lavoro che abbiamo fatto”.