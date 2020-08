Antognoni: “Coppa Italia? Trofeo importante per Aquilani, ma non dimentichiamo il lavoro di Bigica. Krastev ha un grande futuro davanti a sè”

Il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato della vittoria della Coppa Italia Primavera dal Centro Sportivo: “Commisso si meritava almeno questo riconoscimento. E’ stata una bella partita, i ragazzi hanno giocato bene nonostante la situazione anomale. Aquilani ha lavorato bene, ma non dimentichiamoci di quello che ha fatto Bigica prima di lui. Per Aquilani era la prima partita ufficiale, quindi era molto teso e penso che per lui sia stata una grande soddisfazione. Giocatori da portare in prima squadra? Il nostro obiettivo è di portare su i giovani. Questo risultato ci permette di essere fiduciosi per il futuro, anche se non è mai facile sapere chi potrà arrivare in Serie A. Uno dei più interessanti in prospettiva è sicuramente il 2003 Krastev, oltre ai bravissimi Dalle Mura e Dutu. Joseph Commisso? Sono contento per lui, che ha sempre seguito la prima squadra e ultimamente anche la Primavera. Aspettava questo trofeo come suo padre Rocco, che ci segue anche da lontano. Ha parlato coi ragazzi dopo la partita, era molto felice. Investire sui giovani è importante e la Fiorentina negli ultimi anni ha tratto dei grandi benefici dal settore giovanili”.

0 0 vote Article Rating