Antognoni: “L’affetto di Firenze è il mio Scudetto, lo porterò con me per tutta la vita. Italiano è un tecnico che fa divertire e la città aveva bisogno di questo”

Nel giorno del 68esimo compleanno, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Lady Radio: “Mi sono arrivati tantissimi auguri e questo mi rende contento perché vuol dire che qualcosa di positivo l’ho lasciato. Purtroppo con la Fiorentina ho vinto poco, ma l’affetto di Firenze e dei tifosi è il mio Scudetto e lo porterò con me per tutta la vita”.

Antognoni si sofferma poi su altri temi, a cominciare da Vincenzo Italiano: “Aveva colpito tutti, non solo me. Non è esploso alla Fiorentina visti i suoi trascorsi in altri club, ma a Firenze c’è stata la sua consacrazione. E’ un tecnico che fa divertire e la città e i suoi tifosi aveva bisogno di questo”.