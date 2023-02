Aquilani: “Bravi i ragazzi, ma ora pensiamo soltanto alla prossima gara. Puntare al campionato? Ci proviamo”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del successo in Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “Loro sono sempre difficili da affrontare, i ragazzi sono stati bravi e hanno battuto anche il freddo. Adesso, però, pensiamo subito alla prossima partita: l’1-5 alla Juventus è già un ricordo, così come la vittoria di oggi. Ora abbiamo in testa solo l’Udinese“.

Sugli obiettivi stagionali: “Dopo la Supercoppa, oltre ad aver già ottenuto la semifinale in Coppa Italia, rimane l’intento di fare più punti possibili in campionato. Puntare al titolo? Ci proviamo come abbiamo sempre fatto. Oltre a far crescere i giocatori al di là del risultato, che è la priorità, scendiamo in campo per vincere. Atalanta? Per noi una vittoria fondamentale dopo la sconfitta in stagione; fu una bella botta, ma abbiamo imparato che le partite non finiscono mai”.