Aquilani: “Orgoglioso dei miei ragazzi, sono stati fantastici. Esordio di Bianco? Se lo meritava”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così dopo la vittoria contro la Roma: “I ragazzi sono stati straordinari, il risultato è la conseguenza di quello che hanno fatto in campo. Chi ha giocato oggi mi ha soddisfatto, io tengo in considerazione tutti perché anche chi gioca venti minuti può fare la differenza. Sono felice, abbiamo battuto una grande squadra come la Roma che lavora con qualità. I miei ragazzi, quando hanno preso gol, sono stati bravi a non disunirsi e a trovare la forza per tornare in vantaggio”.

E poi, sull’esordio in Serie A di Bianco, ha aggiunto: “Sono molto felice per lui, se lo meritava. Si vedeva che era pronto, io gli ho sempre detto di stare tranquillo e di lavorare. Siamo tutti felici anche per la convocazione di Amatucci per il Sassuolo, è il fine per cui lavoriamo. Capasso? Ha grandissime qualità tecniche e di accelerazione. Per poter giocare ad altri livelli delle lavorare molto sull’aspetto mentale, perché le qualità le ha tutte”.