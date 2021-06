Aquilani: “Quest’anno abbiamo alzato al cielo due coppe. Orgoglioso di essere a capo di questa squadra. Ogni successo lo dedico a Daniel”

Anche il campionato Primavera è giunto al termine, dopo la partita di ieri della Fiorentina a Sassuolo, e per mister Alberto Aquilani è tempo di bilanci. Ecco le sue parole su Instagram: “Con la partita di ieri si conclude la nostra stagione. È stato un anno che ci ha visti alzare al cielo due coppe, e in cui abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Ho visto una crescita dei miei ragazzi, come singoli e come gruppo, ho visto nei loro occhi coraggio, personalità e perseveranza, ho visto la voglia di imparare, di accettare ogni singolo consiglio, li ho visti lavorare a testa bassa e vivere a testa alta. Il tutto in uno dei periodi storici più difficili di sempre. Sono orgoglioso di essere a capo di questa squadra, e ci tengo a ringraziare ogni singolo componente dello staff, e tutti gli addetti ai lavori. Ogni singolo successo di quest’anno lo dedico a Daniel, la stella più luminosa del nostro cielo. A presto”.

