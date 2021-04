Aquilani sulla morte di Guerini: “Mai avrei pensato di dover trovare le parole per una tragedia simile. Un ragazzo di una gioiosità ed una genuinità che poche volte…”

Tramite un post su Instagram, il tecnico della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani ha espresso nuovamente tutto il suo dolore per la prematura scomparsa del giovane talento della Lazio Daniel Guerini che lui stesso aveva allenato a Firenze: “Mai avrei pensato di dover trovare le parole per una tragedia simile. Mi sono preso del tempo, perché il dolore è stato, ed è, lancinante. Un mister non dovrebbe mai arrivare a dire parole del genere, ma io al Guero ero veramente attaccato. Un ragazzo di una gioiosità ed una genuinità che poche volte ho riscontrato in vita mia”.