Argentino, giovane e rampante. Nuovo acquisto per la dirigenza della Fiorentina? I dettagli

Ore caldissime per il futuro del comparto dirigenziale della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, l’ex difensore argentino classe ’81 Nicolas Burdisso è pronto a fare il proprio ingresso nell’organigramma viola. Già direttore sportivo del Boca Juniors, club in cui si è affermato in patria, ora il sudamericano è pronto a sbarcare a Firenze. E’ stato l’attuale Ds viola Daniele Pradè a portarlo alla Roma nel 2009; i due si conoscono benissimo ed hanno un ottimo rapporto. Burdisso affiancherebbe Pradè nella direzione tecnica della Fiorentina, prendendo il posto di Dario Dainelli. L’ex difensore di Roma, Inter, Genoa e Torino è considerato una figura molto competente e preparata dagli addetti ai lavori: un dirigente emergente ma di spessore.

Burdisso sta già lavorando su un programma ad ampio raggio da proporre. L’argentino sarebbe l’ultimo filtro prima di Pradè, e si occuperebbe in maniera diretta di scouting (definendone lo staff completo), giovanili e prima squadra. In Sudamerica la Fiorentina avrebbe così un ulteriore punto di riferimento importante. Non sono mancate le offerte per El Padroncito, ma quella della Fiorentina è stata da lui fin da subito ritenuta la più importante. A momenti dovrebbero arrivare novità a riguardo: Burdisso è pronto ad iniziare la nuova avventura a tinte viola.