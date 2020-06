Armentano: “Se non ci saranno le condizioni per rifare il Franchi guarderemo anche altre zone delle città e poi fuori. Speriamo che ci si fermi alle prime due proposte di Commisso”

Il Capogruppo del PD, Nicola Armentano è intervenuto a Radio Bruno parlando del Consiglio Comunale di ieri e del “No” alla mozione della Lega: “Siamo nella linea direttrice tracciata dal Sindaco. Siamo disponibili a tutte le soluzioni prospettate dal presidente Commisso. Prima Firenze, poi ci sono anche altre soluzioni. Il nostro “No” non è un no che non vuole assecondare la società, le soluzione sono praticabili. In Italia c’è davvero tanta burocrazia è questo che rende difficile la vendita, sulla carta è fattibile. Se uno guarda tutte le tutele che devono essere garantite quando si va a vendere un bene come il Franchi, tutto diventa difficile. Al momento non dovrebbe essere considerato come Bene Nazionale ma se ci fosse questo sarebbe veramente invendibile”.

E poi ha aggiunto: “Le vie praticabili sono quelle del Presidente Commisso, vogliamo rendere lo stadio fruibile con tutte le caratteristiche che la società chiede. Gli stadi devono essere una risorsa per la società. Nelle varie ipotesi messe in campo da Commisso, noi siamo pronti a accompagnarlo. Poi se non ci saranno le condizioni, guarderemo anche altre zone della città e anche fuori della città. Noi speriamo che ci si fermi alle prime due proposte della Presidenza della Fiorentina. Sia la proprietà che l’amministrazione vogliono realizzare un qualcosa di forte nella sua fiorentinità e che la passione per la Fiorentina diventi più vincente anche per quanto riguarda i risultati”