Arnautovic rischia di saltare la Fiorentina? Thiago Motta: “Non ho una data per il suo rientro”

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic, da tempo osservato anche dalla Fiorentina, è in questo momento out per infortunio. Oltre alla febbre che lo ha colpito nelle ultime ore, il trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro è un problema che tuttora lo coinvolge.

I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle due settimane, dunque consentirebbero ad Arnautovic di essere presente al Franchi il 5 febbraio. Intanto, però, in conferenza stampa l’allenatore del Bologna Thiago Motta comunica: “Sinceramente non mi pongo una data. Non ho fissato nessun giorno per il suo rientro, ci penserà il servizio medico a rimetterlo in sesto il prima possibile”.