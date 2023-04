Arriva il decreto che esclude il Franchi dai fondi del PNRR. Ora intervento sostitutivo con il Piano nazionale complementare, ma Salvini guida la fronda

Gli stadi di Firenze e Venezia verranno esclusi dai progetti che usufruiranno dei fondi europei che arrivano dal PNRR, almeno quelli destinati ai Piani Urbani Integrati.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il ministro Fitto parlerà oggi alla Camera e al Senato per aggiornare il Parlamento sulla situazione dei negoziati con l’Europa e arriverà sempre oggi un decreto interministeriale di Economia e Viminale per riscrivere l’architettura dei Piani urbani integrati così da cancellare definitivamente i finanziamenti comunitari che spettavano ai due stadi; un passo questo decisivo per lo sblocco dei 19 miliardi che spettano all’Italia come terza rata dei fondi europei.

Per l’Artemio Franchi di Firenze e per il Penzo di Venezia ora si aprirà una nuova partita tutta italiana che prevede un intervento sostitutivo attraverso i fondi del Piano nazionale complementare. Interventi però che sono stati contestati da più di un esponente della maggioranza, a cominciare dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.