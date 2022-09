Arriva la prima sconfitta, in rimonta, per la Fiorentina Femminile: viola battute e raggiunte dalla Roma

Dopo tre vittorie nelle prime tre di campionato, è arrivata anche la prima sconfitta per la Fiorentina Femminile, nel big match contro la Roma. Gara molto sofferta che però le ragazze in maglia viola avevano sbloccato al 25′ con Michela Catena. Nella ripresa pressione continuativa da parte giallorossa e prima il pari di Haug di testa e poi la girata in rete della ex Giacinti. Le due formazioni sono a 9 punti in classifica, appaiate per il momento in testa.