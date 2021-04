Ascari: “La Fiorentina dovrebbe prendere spunto da una squadra come il Borussia Dortmund. Qua pensiamo al rinnovo di Caceres che ha oltre trent’anni…”

L’intermediario di mercato Eugenio Ascari, ospite a Casa Viola, ha parlato anche del mercato che verrà in ottica gigliata: “La Fiorentina dovrebbe prendere spunto da una squadra come il Borussia Dortmund che si è giocata i quarti di Champions League. Lasciando stare Haaland che è un fenomeno, i giallo neri hanno tantissimi giovani e millennial. Qua invece pensiamo al rinnovo di Caceres che ha oltre trent’anni o il rinnovo di Ribery. La politica dei rinnovi per quanto riguarda i calciatori over 30 è sbagliata”