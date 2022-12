Ascari: “Nel mercato di gennaio la Fiorentina deve puntare su giocatori come Belotti. Julian Alvarez resterà un rimpianto”

Il noto procuratore Eugenio Ascari ha parlato a Radio Toscana del mercato della Fiorentina, partendo dagli attaccanti: “Non è facile trovarli a gennaio, a meno che tu non sia una big europea piena di soldi da spendere. Per squadre come la Fiorentina servono giocatori come Belotti, che stanno giocando poco e che hanno voglia di riscatto. Nel mercato ci vogliono idee, faccio l’esempio del Benfica che ha preso Enzo Fernandez per appena 7 milioni dal River Plate; il fatto che nessuna squadra italiana ci abbia pensato è clamoroso”.

E poi ha aggiunto: “Julian Alvarez è destinato a diventare un rimpianto per la Fiorentina, che con i soldi risparmiati da Torreira avrebbe potuto provarci davvero. Facile dirlo ora, dopo il Mondiale, ma le sue doti si intravedevano già in estate. Barak? Mi auguro che rimanga a Firenze, perché nel nuovo modulo di Italiano può tornare ai livelli che aveva raggiunto a Verona“.