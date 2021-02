ATF e Accvc esaltano il Viola Park: “L’emozione è ancora tanta, grazie a Commisso e famiglia per il regalo fatto a Firenze. E chissà con lo stadio…”

All’indomani del primo albero piantato nel nuovo Viola Park, il primo Centro Sportivo della storia della Fiorentina, le due associazioni del tifo viola hanno voluto omaggiare ulteriormente la famiglia di Rocco Commisso con questo comunicato:

6 febbraio 2021

Ieri è stata posta FINALMENTE la prima pietra, o meglio, è stato piantato il primo ulivo della CASA della FIORENTINA.

Sono trascorse circa 24 ore, ma l’emozione è ancora tanta, l’adrenalina non scende: la FIORENTINA avrà il SUO PRIMO VERO CENTRO SPORTIVO e noi tifosi ne siamo FIERI e ORGOGLIOSI.

Ringraziamo il Presidente Rocco Commisso, la moglie Catherine con i figli Joseph e Marisa per l’incredibile regalo che ci è stato fatto.

Finalmente un luogo che rappresenterà “alla grande” tutti noi tifosi, i nostri figli, tutti i futuri tifosi viola, la FIORENTINA, FIRENZE e il nostro senso di appartenenza. Finalmente tocchiamo con mano qualcosa di concreto, qualcosa che resterà PER SEMPRE, qualcosa che ci sarà sicuramente invidiato e di cui noi ci potremo vantare ovunque.

E dopo aver visto quello che sarà, dove sarà costruito il nuovo Centro Sportivo, ci sovviene un pensiero… Ma se Rocco potesse fare anche lo stadio della Fiorentina, per la Fiorentina, per noi tifosi come potrebbe essere …?

Ieri FINALMENTE il nostro senso di appartenenza è stato appagato: GRAZIE ROCCO, come ad un padre che ci ha fatto il più bel regalo. Per il quale saremo SEMPRE riconoscenti.

ATF / ACCVC

